Serie A 2026/2027, definiti giorni e orari: il calendario degli slot. Esordio spalmato su 3 giorni, poi le date dei turni infrasettimanali

Serie A 2026/2027, definiti giorni e orari: il calendario degli slot. Esordio su 3 giorni, le date dei turni infrasettimanali e delle soste nazionali

La Lega Serie A ha reso noto il quadro dei giorni e degli orari del campionato di Serie A Enilive 2026/2027. La struttura generale resterà sostanzialmente invariata rispetto alla passata stagione, con gare distribuite tra venerdì, sabato, domenica e lunedì.

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Come regola generale, ogni giornata prevede un anticipo il venerdì alle 20.45, tre gare il sabato alle 15, alle 18 e alle 20.45, poi la domenica con una partita alle 12.30, due gare alle 15, una alle 18 e una alle 20.45. Il turno si chiuderà infine con il posticipo del lunedì alle 20.45.

Serie A Enilive 2026/2027, le eccezioni legate a nazionali e turni infrasettimanali

Non mancheranno però alcune eccezioni. Nella 5ª, 11ª e 29ª giornata, che precedono le settimane dedicate alle gare delle Nazionali con rilascio obbligatorio dei calciatori, non sarà previsto il posticipo del lunedì. Lo stesso varrà per l’8ª e la 17ª giornata, collocate prima di un turno infrasettimanale.

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Al contrario, nella 6ª, 12ª e 30ª giornata, successive alle pause per le Nazionali, non sarà previsto l’anticipo del venerdì. La stessa regola riguarderà la 10ª e la 19ª giornata, che seguiranno un turno infrasettimanale.

I due turni infrasettimanali, fissati alla 9ª e alla 18ª giornata, saranno programmati tenendo conto delle esigenze sportive e televisive, con l’obbligo di trasmettere almeno una partita in prime time in ciascun giorno di gara.

Serie A Enilive 2026/2027, prima giornata e ultime due giornate

La 1ª giornata si disputerà domenica 23 agosto 2026, con due gare alle 20.45. Sono previsti quattro anticipi al sabato, due alle 18.30 e due alle 20.45, due gare domenica alle 18.30 e due posticipi al lunedì, uno alle 18.30 e uno alle 20.45.

La 2ª giornata si giocherà da venerdì 28 a lunedì 31 agosto 2026, esclusivamente negli slot delle 18.30 e delle 20.45. La 3ª giornata, invece, non prevede partite alle 12.30.

La 37ª e la 38ª giornata si disputeranno rispettivamente domenica 23 maggio 2027 e domenica 30 maggio 2027, con inizio alle 15 e dieci gare in contemporanea. Sarà però possibile dividere le partite in più blocchi, rispettando la contemporaneità tra squadre con lo stesso interesse di classifica.

Serie A Enilive 2026/2027, le regole per coppe europee e riposi

Tra due partite consecutive della stessa società dovranno intercorrere almeno due giorni di calendario senza gare. Nelle settimane che precedono le coppe europee, gli slot del sabato saranno prioritariamente riservati alle squadre impegnate il martedì successivo in Champions League.

Dopo le settimane europee, invece, il posticipo del lunedì sera sarà prioritariamente destinato alle squadre reduci da impegni del giovedì in Europa League o Conference League.