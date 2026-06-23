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Pagelle Inghilterra Ghana: i TOP E FLOP della sfida valida per la seconda giornata del Mondiale
Pagelle Inghilterra Ghana: i Top e i Flop tra i protagonisti del match, valido per la seconda giornata dei Mondiali 2026
Pagelle Inghilterra Ghana, i Top e i Flop dei protagonisti del match, valido per la seconda giornata dei Mondiali 2026.
I TOP
- Oppong (Ghana). Il suo ingresso in campo all’87’ vale quanto un gol segnato. In pieno recupero (90’+4′), durante un mischione furibondo nell’area ghanese e sotto il forcing disperato degli inglesi, si inventa un salvataggio miracoloso di testa esattamente sulla linea di porta, blindando lo 0-0 finale. Eroe di giornata.
- Asare (Ghana). Il portiere ghanese è l’ultimo decisivo baluardo del “catenaccio” eretto dalla sua nazionale. Attento e sicuro per tutto il match, si supera all’86’ con una grandissima parata in allungamento per disinnescare una pericolosa conclusione da fuori area di Saka.
- Jude Bellingham (Inghilterra). In una partita dove l’Inghilterra tiene il pallone (88% nel primo tempo) ma fatica a concretizzare, il centrocampista del Real Madrid merita una menzione. Festeggia il record come giocatore più giovane di sempre a raggiungere le 50 presenze con la nazionale inglese e si rende protagonista di una chiusura difensiva monumentale al 47′ su una pericolosa ripartenza di Semenyo.
I FLOP
- Harry Kane (Inghilterra). Serata da dimenticare per il centravanti inglese. Spesso ingabbiato e murato dalla compatta retroguardia avversaria nel primo tempo, ha sulla coscienza la palla gol più colossale del match. All’86’, sulla ribattuta dopo la traversa colpita da O’Reilly, si ritrova il pallone sul sinistro a pochissimi metri dalla porta ma spara incredibilmente alto, sprecando il match point.
- Adu (Ghana). Subentra ad Ayew al 67′ e al 79′ getta al vento la ripartenza perfetta che avrebbe potuto regalare una vittoria storica al Ghana. Lanciato splendidamente in profondità da Fatawu verso la porta di Pickford, si allunga troppo il pallone in corsa e calcia malissimo. Un errore così grave da spingere il CT a sostituirlo nuovamente in pieno recupero.
- Anthony Gordon (Inghilterra). Prestazione opaca, condita da un brivido freddo corso a inizio ripresa. Al 50′ commette una grave ingenuità lasciandosi rubare il tempo da Senaya, che per sua fortuna sbaglia tutto graziando la difesa inglese. Viene sostituito al 65′ per far posto a Saka, che si dimostra immediatamente più incisivo di lui.