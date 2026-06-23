Kerim Alajbegovic, accelerata improvvisa dell’Atalanta: contatti già avviati per arrivare prima degli altri

L’Atalanta irrompe a sorpresa nella corsa a Kerim Alajbegovic, uno dei giovani più richiesti di questo mercato estivo. Il club bergamasco ha avviato i contatti con l’entourage e con il padre dell’esterno classe 2007, protagonista con la Bosnia contro l’Italia ai playoff e ora impegnato ai Mondiali. Il giocatore è di proprietà del Bayer Leverkusen e nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Salisburgo. Lo riporta Di Marzio.

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L’obiettivo della società nerazzurra è chiaro: provare a muoversi in anticipo rispetto alla concorrenza, consapevole dell’interesse di diversi club europei. L’Atalanta vuole capire margini e condizioni per un’eventuale operazione, puntando sul talento del classe 2007 prima che il suo valore cresca ulteriormente.

Tra le squadre che seguono con attenzione il ragazzo c’è anche la Roma, che aveva già avviato i contatti dopo l’ok di Gasperini. I giallorossi restano in corsa, ma ora i bergamaschi hanno deciso di accelerare per provare a bruciare tutti sul tempo.



