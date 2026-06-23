Moviola Portogallo Uzbekistan: gli episodi dubbi del match, valido per la seconda giornata dei Mondiali 2026

Moviola Portogallo Uzbekistan: gli episodi dubbi del match diretto da Jalal Jayed, valido per la seconda giornata dei Mondiali 2026.

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PRIMO TEMPO

Al 9′, dopo l’1-0 del Portogallo, rude intervento di Karimov su un sombrero di Joao Felix, giallo più che possibile e giocatore perdonato. Proteste di Cancelo per un raddoppio che lo fa cadere, l’arbtro lascia correre. Al 16′ trattenuta con cartellino per Khamborekov su Neto al limite dell’area, decisione inevitabile: da qui nasce il 2-0. Karimov allarga il braccio e colpisce Nuno Mendes, il difensore dell’Uzbekistan viene nuovamente perdonato. Nella prima fase di gara diversi i falli della formazione di Cannavaro, in chiara difficoltà anche dopo il 2-0. Non ha torto Shomurodov a chiedere un’ammonizione per il fallo tattico di Cancelo. Anche Vitinha subisce un semplice richiamo, il metro di direzione arbitrale appare decisamente permissivo. Sul 2-1 uzbeko Jalal Jayed viene richiamato al Var perché c’è uno sgambetto piuttosto evidente di Fayzullaev su Cancelo, gol annullato anche se era di splendida fattura. I minuti di recupero sono 6. Un tentativo del Portogallo di spazzare via il pallone va a colpire il direttore di gara. Si va al riposo con una situazione di 8 falli da parte del Portogallo e uno in meno per l’Uzbekistan, che ha raccolto l’unico cartellino della prima frazione di gioco.

SECONDO TEMPO

Abbastanza inspiegabile la decisione di non punire una trattenuta di Vitinha, che stava per prendere un pallone in pressione offensiva al 55′. Sull’uscita di Nematov su Cristiano Ronaldo c’è un check Var, non c’è nulla e sull’angolo conseguente nasce il 4-0.