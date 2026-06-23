Cristiano Ronaldo unico nella storia, scrive un altro record: timbra ancora e diventa il primo a segnare in 6 Mondiali

Mancava solo lui. Dopo Kane, Mbappé, Messi e Haaland, anche Cristiano Ronaldo si iscrive alla lista dei big andati in gol al debutto in questo Mondiale.

Contro la RD Congo non aveva trovato la rete e le critiche erano state pesanti, ma con il gol segnato oggi il capitano del Portogallo riscrive ancora una volta la storia: è il primo calciatore a segnare in sei edizioni diverse della Coppa del Mondo, un traguardo mai raggiunto da nessuno. Messi, per esempio, si è fermato a cinque.

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Un record senza precedenti: 2006 → 2026, sempre in gol

Il numero 7 portoghese ha timbrato il cartellino in tutte le edizioni a cui ha partecipato:

Germania 2006

Sudafrica 2010

Brasile 2014

Russia 2018

Qatar 2022

USA‑Canada‑Messico 2026

Un arco di vent’anni che certifica longevità, continuità e una capacità unica di incidere sul palcoscenico più importante.