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Calcio Estero

Cristiano Ronaldo nella storia: va in gol e diventa il primo di sempre a riuscirci in 6 Mondiali

mauro.pioli

Published

56 minuti ago

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Ronaldo

Cristiano Ronaldo unico nella storia, scrive un altro record: timbra ancora e diventa il primo a segnare in 6 Mondiali

Mancava solo lui. Dopo Kane, Mbappé, Messi e Haaland, anche Cristiano Ronaldo si iscrive alla lista dei big andati in gol al debutto in questo Mondiale.

Contro la RD Congo non aveva trovato la rete e le critiche erano state pesanti, ma con il gol segnato oggi il capitano del Portogallo riscrive ancora una volta la storia: è il primo calciatore a segnare in sei edizioni diverse della Coppa del Mondo, un traguardo mai raggiunto da nessuno. Messi, per esempio, si è fermato a cinque.

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Un record senza precedenti: 2006 → 2026, sempre in gol

Il numero 7 portoghese ha timbrato il cartellino in tutte le edizioni a cui ha partecipato:

  • Germania 2006
  • Sudafrica 2010
  • Brasile 2014
  • Russia 2018
  • Qatar 2022
  • USA‑Canada‑Messico 2026

Un arco di vent’anni che certifica longevità, continuità e una capacità unica di incidere sul palcoscenico più importante.

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