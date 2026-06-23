Aurelien Guernier nuovo giocatore del Milan Futuro, ufficiale l’arrivo del classe 2007: il comunicato e tutti i dettagli

Aurelien Guernier è ufficialmente del Milan Futuro: il comunicato e tutti i dettagli sull’esterno classe 2007

La dirigenza del Milan prosegue senza sosta la propria linea verde sul mercato, blindando un altro tassello di grandissima prospettiva per gli anni a venire. Il club di Via Aldo Rossi ha infatti formalizzato e reso noto l’ingaggio di Aurelien Guernier, promettente ala offensiva nata nel 2007, prelevata a titolo definitivo dal Birmingham. Il giovanissimo calciatore d’oltremanica ha posto la propria firma su un contratto triennale, all’interno del quale la società rossonera ha inserito una clausola di opzione per estendere il vincolo per ulteriori due stagioni sportive, a testimonianza della forte fiducia riposta nelle sue potenzialità.

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L’inserimento strategico nel progetto Milan Futuro

Il percorso di inserimento dell’esterno d’attacco britannico nel mondo della galassia rossonera avverrà per gradi. Aurelien Guernier verrà infatti aggregato inizialmente all’organico del Milan Futuro, la seconda squadra del Diavolo nata con l’obiettivo specifico di far maturare i migliori profili del vivaio in un contesto competitivo.

All’interno di questo torneo, l’ex talento del Birmingham avrà l’opportunità ideale per affinare le proprie doti tecniche e la comprensione tattica del calcio italiano. L’obiettivo tracciato dall’area tecnica milanista è chiaro: consentire al ragazzo di accumulare minutaggio ed esperienza sul rettangolo verde, mettendosi in luce per meritarsi, nel corso del tempo, la grande chiamata in prima squadra.

Battuta la forte concorrenza di Chelsea e Strasburgo

La chiusura di questa operazione di mercato rappresenta un autentico colpaccio per gli uomini di mercato del Milan, capaci di muoversi con grande tempismo e lungimiranza. Per assicurarsi le prestazioni sportive del classe 2007, infatti, il club milanese ha dovuto superare la folta e agguerrita concorrenza di svariate società di primo piano del calcio continentale.

Sulle tracce del giocatore c’erano da tempo club del calibro del Chelsea in Premier League e dello Strasburgo in Ligue 1, oltre ad altre scuderie europee che avevano effettuato sondaggi esplorativi. La ferma volontà del calciatore di sposare il progetto rossonero ha però fatto saltare il banco, confermando l’appeal internazionale del club nel lanciare i talenti emergenti.

Il comunicato ufficiale del club rossonero

A sancire la conclusione dell’affare è giunta la nota ufficiale diramata dalla stessa società, che ha accolto così il nuovo innesto:

“AC Milan è lieto di comunicare di aver tesserato il calciatore Aurelien Guernier, il quale farà parte del Progetto Milan Futuro, dedicato alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti. L’attaccante, nato nel 2007, ha giocato nel Birmingham City FC e adesso ha scelto di legarsi ai colori rossoneri“

Con questa operazione, la proprietà milanista ribadisce la centralità della propria filosofia societaria incentrata sulla valorizzazione dei giovani di talento, ponendo solide basi per lo sviluppo e la costruzione della squadra del domani.