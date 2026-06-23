Portogallo Uzbekistan, la partita di Cristiano Ronaldo: ecco l’analisi completa della prestazione dell’attaccante nella seconda gara del Mondiale 2026

Uno dei protagonisti annunciati di Portogallo Uzbekistan, la gara del secondo turno del gruppo K al Mondiale 2026, è senza dubbio Cristiano Ronaldo.

La partita di Cristiano Ronaldo

PRIMO TEMPO

Nei primi minuti lo si vede non rientrare velocemente dal fuorigioco a palla lontana, quasi non volesse sciupare la minima energia. Al 4′ gran traversone in corsa di Nuno Mendes, CR7 non ci arriva per poco lisciando un possibile impatto al volo. Due minuti dopo arriva il suo momento dopo tante critiche: su un cross da destra di Cancelo grande girata di prima e così CR7 diventa il primo a segnare in 6 Mondiali. Un’esecuzione perfetta, un’esultanza rabbiosa a sfogare la tensione del momento: Portogallo in vantaggio! Al 12′ boato dello stadio per un suo semplice tocco sulla trequarti. Minuto 16: punizione dal limite, CR7 si spazientisce per il troppo tempo che passa prima di batterla, la lascia a Nuno Mendes che trova l’angolo giusto e porta al 2-0. Una bella risposta a chi ritiene che Ronaldo non sia un uomo squadra. Sul 2-0 la squadra lusitana si ritira un po’ indietro, c’è molto meno coinvolgimento nel gioco per gli attaccanti di Martinez. Al 37′ subisce un blocco, l’arbitro lascia correre. Al 39′ il Portogallo va sul 3-0 e l’autore è proprio CR7: ripartenza perfetta nei tempi, assist calibrato di Bruno Fernandes, a tu per tu l’attaccante dell’Al Nassr finge la botta forte e piazza d’interno sul secondo palo. E stavolta sì, festeggia con il suo tradizionale Siuuu! Al 42′ tocco al limite per Joao Felix che in area trova un muro. Al 46′ dialoga con i compagni sulla sinistra e si fa anticipare. A pochi secondi dal termine riceve da Cancelo, cucchiaio magico sul portiere con un effetto particolare, prima che la sfera finisca dentro Khusanov salva sulla linea.

SECONDO TEMPO

Il primo pallone toccato è il tradizionale scambio nel breve in zona trequarti. Al 50′ tacco per servire Joao Neves, palla intercettata. Rischio di Nematov al 50′ con i piedi, Ronaldo lo aggredisce e va vicino a prendergli palla. Al 56′ CR7 ottimo in difesa a respingere di testa un cross. Pochi secondi dopo si guadagna un fallo facendo una sponda con un anticipo di esterno destro.