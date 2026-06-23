Como, ufficiale il rinnovo di Smolcic. Accordo fino al 2031: «Spronato da Fabregas in uno spogliatoio fantastico e multiculturale»

Como, Ivan Smolcic ha rinnovato ufficialmente il contratto fino al 2031. Il comunicato e le sue prime parole dopo la firma

Il Como mette al sicuro uno dei pilastri della propria retroguardia per le prossime stagioni. La società lariana ha infatti annunciato formalmente il prolungamento contrattuale di Ivan Smolčić, il quale ha sottoscritto un nuovo vincolo a lungo termine che scadrà ufficialmente a giugno 2031. Il solido difensore croato, diventato un elemento di spicco nello scacchiere del tecnico Cesc Fàbregas, si lega così in modo duraturo al club lombardo proprio alla vigilia di una stagione che si preannuncia storica.

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L’avventura del centrale con la maglia dei biancoblu era iniziata nel gennaio del 2025. Da quel momento in poi, lo stopper ex Rijeka ha vissuto una crescita costante, collezionando ben 41 presenze e fornendo due assist vincenti tra le gare di Serie A e i match di Coppa Italia. La continuità di rendimento, la solidità nei duelli fisici e la naturale predisposizione al sacrificio lo hanno reso un tassello prezioso per l’allenatore spagnolo, contribuendo in modo determinante alla clamorosa e storica qualificazione dei comaschi nella prossima Champions League.

Le parole di Cesc Fàbregas: l’elogio del tecnico

La firma sul nuovo contratto è stata accolta con enorme entusiasmo dal tecnico del Como, che ha voluto sottolineare la crescita caratteriale e l’attitudine al lavoro mostrata dal calciatore nativo di Gospić:

«Ivan si è guadagnato questo rinnovo grazie al suo lavoro, al suo atteggiamento e alla costanza che ha dimostrato ogni giorno. Fin dal suo arrivo, ha compreso ciò che chiediamo ai nostri difensori, sia con la palla che senza, e ha continuato a crescere con grande umiltà. Come allenatore, giocatori come Ivan ti infondono fiducia. È affidabile, competitivo e sempre pronto per la squadra, ed è esattamente il tipo di mentalità che vogliamo continuare a costruire qui al Como».

L’entusiasmo di Smolčić: focus sulla Champions League

Subito dopo la formalizzazione dell’accordo nella sede del club, anche lo stesso difensore ventottenne ha espresso tutta la sua felicità per la prosecuzione del matrimonio sportivo con la compagine lariana, proiettandosi già verso i prestigiosi palcoscenici europei:

«A Como mi sono sentito subito a casa, e il rinnovo significa che siamo entrambi felici di costruire il nostro futuro insieme. Sono migliorato dal punto di vista tattico e difensivo, spronato dall’allenatore in uno spogliatoio fantastico e multiculturale. La scorsa stagione è stata incredibile. Sono sicuro che la prossima lo sarà altrettanto, se non di più, perché giocheremo in Champions League. Daremo il massimo».