Esplode il caso Julian Alvarez! L’attaccante manifesta la volontà di andar via: l’Atletico Madrid risponde e minaccia il Barcellona

Il futuro di Julian Alvarez torna ad agitare l’Atletico Madrid. Dopo la vittoria dell’Argentina contro l’Austria ai Mondiali 2026, l’attaccante argentino ha parlato in mixed zone lasciando intendere in modo netto la propria volontà di cambiare aria. Una presa di posizione che ha immediatamente riaperto il caso in casa Colchoneros, soprattutto per il possibile interesse del Barcellona.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Il sogno evocato dal giocatore non è stato nominato direttamente, ma in Spagna viene collegato proprio al club catalano. Una prospettiva che ha irritato l’Atletico Madrid, deciso a non aprire una trattativa ordinaria per la cessione del suo centravanti.

Julian Alvarez, la richiesta di cessione dell’argentino

L’ex attaccante del Manchester City ha confermato pubblicamente di aver già parlato con la dirigenza dell’Atletico. Le sue parole hanno alimentato ulteriormente la tensione attorno al suo futuro.

FUTURO – «Futuro? La verità è che non lo so. Credo che non sia questo il momento di parlare, però non posso neanche nascondermi. Credo di essere una persona onesta. Ho parlato con le persone che dirigono il club, con quelle con cui dovevo essere certo di parlare. Credo che il meglio per tutti sia una cessione. E io vorrei realizzare il mio sogno».

Una dichiarazione chiara, arrivata in un momento delicato e destinata ad avere conseguenze importanti nei rapporti tra il giocatore e la società madrilena.

Julian Alvarez, l’Atletico chiude al Barcellona

Secondo quanto riportato da AS, l’Atletico Madrid non avrebbe alcuna intenzione di trattare con il Barcellona. La posizione del club sarebbe rigidissima: l’unico modo per arrivare a Julian Alvarez sarebbe il pagamento integrale della clausola rescissoria.

CLAUSOLA – «Non c’è cifra che il Barcellona possa pagare per Julián, e non verrà ceduto al Barcellona. O pagano la clausola rescissoria di 500 milioni di euro o niente».

Il portavoce dei Colchoneros avrebbe inoltre criticato duramente il comportamento del club catalano, lasciando aperta anche l’ipotesi di un’azione legale.

BARCELLONA – «Abbiamo visto come opera il Barcellona in passato. Tutti sanno che è un club disonesto. Ma si sono imbattuti in un club che non glielo permetterà».

Il caso è dunque ufficialmente riaperto: Alvarez vuole realizzare il proprio sogno, ma l’Atletico Madrid non intende fare sconti.