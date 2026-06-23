Mercato Juve: asse bollente con il PSG, oltre a Kolo Muani spunta anche Thuram nei discorsi. Cosa sta succedendo

Mercato Juve: non si parla solo di Kolo Muani con il Psg. Nei discorsi tra i due club c’è anche il nome di Thuram

La sessione estiva dei trasferimenti entra subito nel vivo e i riflettori sono tutti puntati sulle grandi manovre in uscita della Juve. Il nome più caldo sul piede di partenza è senza dubbio quello di Thuram. Il centrocampista francese, approdato all’ombra della Mole nel 2024 a fronte di un investimento vicino ai 20 milioni di euro, è stato protagonista di un’importante maturazione nelle ultime stagioni. Oggi, la dirigenza bianconera valuta il suo cartellino circa il doppio, fiutando l’opportunità di mettere a segno una ricca plusvalenza, fondamentale per raddrizzare le casse societarie entro la cruciale scadenza di bilancio del 30 giugno.

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Il blitz del Paris Saint-Germain e le ambizioni del francese

Nonostante le sirene della Premier League continuino a corteggiarlo con insistenza, nelle ultime ore il Paris Saint-Germain ha effettuato un inserimento prepotente. Secondo Gazzetta.it, i contatti tra la Continassa e la dirigenza parigina si sono intensificati rapidamente, gettando le basi per una trattativa serrata.

Dal canto suo, il mediano transalpino accoglierebbe con grande entusiasmo un trasferimento sotto la Tour Eiffel. L’obiettivo del giocatore è legarsi a un club stabilmente vincente per arricchire la propria bacheca e conquistare una maglia da titolare nella nazionale francese, raggiungendo così il fratello Marcus. La destinazione parigina, a scapito delle lusinghe d’oltremanica, offre quegli stimoli ideali per compiere il definitivo salto di qualità.

La pista Kolo Muani e l’intreccio finanziario tra i due club

Parallelamente, i dialoghi sull’asse Torino-Parigi si arricchiscono con il nome di Randal Kolo Muani. L’attaccante ha manifestato apertamente l’intenzione di vestire il bianconero, anche se l’affare presenta diversi nodi economici. Il centravanti pesa sul bilancio del PSG per circa 36 milioni e il club di casa non intende privarsene per una cifra inferiore ai 40 milioni di euro. La chiave di volta per sbloccare l’operazione potrebbe essere un prestito con obbligo di riscatto incondizionato per la stagione successiva, formula utile a bypassare i vecchi ostacoli che in passato lo avevano allontanato dal nostro campionato.

Sebbene i due tavoli rimangano formalmente separati, le diplomazie potrebbero incrociare i flussi finanziari per far quadrare i rispettivi conti. Per il tecnico Luis Enrique, l’innesto di Thuram garantirebbe quella fisicità necessaria alla mediana parigina, individuando in lui il perfetto erede di Fabian Ruiz, il cui contratto scadrà nel 2027. La Juventus, dal canto suo, pur riconoscendo il valore del proprio centrocampista, è pronta al sacrificio pur di finanziare la propria campagna acquisti.