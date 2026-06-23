Palestra, Inter e Chelsea in corsa: dopo l’incontro con l’agente pesa la decisione del giocatore. Le ultime

L’Inter continua a spingere forte su Marco Palestra, ma sulla corsa al talento dell’Atalanta si è inserita una concorrente di peso. Nella giornata di oggi, 23 giugno, il presidente nerazzurro Giuseppe Marotta e il ds Piero Ausilio hanno incontrato a Milano l’agente del giocatore, Alessandro Lucci.

Durante il summit, la dirigenza interista ha presentato una proposta contrattuale ritenuta coerente con il valore dell’operazione e con l’importanza del profilo. Sul tavolo c’è un’offerta da 50 milioni complessivi, bonus inclusi, già recapitata all’Atalanta.

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Il Chelsea entra in scena: Xabi Alonso vuole Palestra

La novità di giornata riguarda il Chelsea: Xabi Alonso considera l’ex Cagliari un giocatore ideale per il nuovo progetto tecnico e ha chiesto al club di valutare un affondo.

La palla passa ora al calciatore, che nei prossimi giorni parlerà con il suo agente e con l’Atalanta per definire la propria volontà. Nel frattempo, si attende il possibile rilancio dei Blues rispetto alla proposta dell’Inter, oppure un tentativo dei nerazzurri di chiudere prima che Londra acceleri.

La stagione di Palestra: numeri e crescita

Reduce da un’annata straordinaria, Palestra è stato uno dei migliori esterni dell’ultimo campionato. Con la maglia del Cagliari, in prestito dall’Atalanta, ha collezionato:

37 presenze

1 gol

4 assist

Prestazioni che hanno attirato l’interesse dei top club europei e che hanno convinto l’Inter a muoversi per prima.

Dumfries al Real, Palestra l’erede designato

L’Inter vede in Palestra il sostituto naturale di Denzel Dumfries, che dopo cinque stagioni ha salutato Milano per trasferirsi al Real Madrid. L’olandese, protagonista di un ottimo Mondiale, è stato uno dei primi colpi annunciati da Florentino Pérez dopo la sua rielezione alla presidenza dei Blancos.