Mondiali
Lutto per Didier Deschamps: lascia il ritiro della Francia dopo la scomparsa della madre
Lutto in casa Francia: Didier Deschamps lascia il ritiro dopo la notizia della morte della madre. Non ci sarà con la Norvegia
Giornata dolorosa per Didier Deschamps. Il commissario tecnico della Francia ha appreso oggi, martedì 23 giugno, la notizia della scomparsa della madre. Come comunicato dalla Federazione francese, l’allenatore ha lasciato immediatamente il ritiro della Nazionale per rientrare in patria e raggiungere la propria famiglia.
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Deschamps assente contro la Norvegia
La sua assenza è già ufficiale: Deschamps non sarà in panchina per la terza e ultima gara del girone, Francia‑Norvegia, in programma venerdì alle 21:00 italiane. La squadra sarà affidata allo staff tecnico che lo sostituirà per l’occasione.
Il cordoglio della Nazionale francese
La Federazione ha espresso pubblicamente la propria vicinanza al ct. Durante l’allenamento odierno, la squadra si è fermata per un momento di raccoglimento dedicato al suo allenatore. «Il nostro pensiero va fortemente al nostro selezionatore e a tutta la sua famiglia», ha scritto la Nazionale sui propri canali social, accompagnando il messaggio con un post su Instagram.