Inghilterra Ghana, la partita di Kane: ecco l’analisi completa della prestazione dell’attaccante nella seconda gara del Mondiale 2026

Uno dei protagonisti annunciati di Inghilterra Ghana, la gara del secondo turno del gruppo L al Mondiale 2026, è senza dubbio Harry Kane anche se non è riuscito a colpire.

La partita di Kane

PRIMO TEMPO

Primo pallone toccato dal rinvio al calcio d’inizio da parte di Pickford, vedremo se sarà una soluzione ripetuta oltre questo specifico momento. Al 7’ Kane si sfila e da sinistra cambia il gioco con un lancio di 50 metri perfetto per Madueke: l’Inghilterra cerca di trovare spazi nel 5-4-1 compatto del Ghana. Al 10’ scambio stretto al limite con Bellingham, il madridista non riesce a trovare il modo per tirare appena dentro l’area.

Al 14’ su un duello aereo riceve una testata da Partey, il capitano inglese pretende un provvedimento da parte dell’arbitro senza ricevere soddisfazione. Al 25’ perde palla, a conferma di una prima parte dove sta facendo molta fatica ad entrare in partita, spazi soffocati e ritmi troppo lenti stanno condizionando il suo rendimento e quello dei compagni. Pochi palloni toccati, addirittura solo 6 in 45 minuti.

Nel recupero diventano qualcuno in più. Viene a fare una sponda sulla trequarti e poi entra in possesso al limite, fa un passo dentro l’area e scarica il sinistro, il muro ghanese devia il tiro in angolo: primo piccolo acuto dell’attaccante del Bayern, che non serve comunque a sbloccare una gara bloccatissima e senza occasioni vere quando si arriva all’intervallo.

SECONDO TEMPO

Primo pallone toccato e perso nella propria metà campo.Continua la sua latitanza all’interno della manovra inglese. Al 62′ sulla trequarti prende un fallo da Partey, bravo Kane a spostargli il pallone e a determinare una punizione interessante. Al 69′ fiammata dell’inglese con un diagonale rasoterra dai 20 metri, Asare blocca con sicurezza una conclusione non forte. Poco dopo un cross di Madueke trova all’impatto di testa Saka, in realtà Kane sarebbe stato piazzato meglio del compagno che indirizza il pallone alto sulla traversa.

Un po’ di frustrazione nella spinta alle spalle ai danni di Senaya, che ne approfitta per perdere un po’ di tempo. All’86’ clamoroso il gol fallito dal capitano: traversa dell’Inghilterra su deviazione di O’Reilly, Harry si avventa e spara alto sulla traversa, una giocata non certo da lui. Su una ripartenza del Ghana torna indietro e riconquistata la palla prova subito un lancio per rialzare la squadra. Prestazione decisamente insufficiente quella di Kane, per partecipazione al gioco – solo 19 i palloni toccati – e per la macchia dell’occasione nel finale gettata al vento: lo 0-0 si spiega anche con la sua gara.