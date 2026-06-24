Calciomercato Napoli: assalto a Vicario, è lui il prescelto di Allegri per la porta. Prima però c’è da risolvere questo nodo!

Calciomercato Napoli: Guglielmo Vicario è il primo nome per la porta di Allegri, ma prima c’è da risolvere questa questione. Ultimissime

Il ruolo del portiere nel calcio moderno ha subito una metamorfosi radicale, dividendo gli addetti ai lavori tra sostenitori della costruzione dal basso e nostalgici della pura reattività tra i pali. Sulla panchina del Napoli, la filosofia di Massimiliano Allegri predilige da sempre la concretezza: per il tecnico livornese, la priorità assoluta di un estremo difensore resta la capacità di blindare la porta e trasmettere totale sicurezza al reparto arretrato. Proprio per questo motivo, secondo La Gazzetta dello Sport, il club partenopeo ha deciso di avviare una vera e propria rivoluzione nel ruolo, individuando in Guglielmo Vicario il profilo perfetto attorno a cui edificare il nuovo ciclo sportivo azzurro.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

L’incontro Manna-Vicario e la strategia con il Tottenham

L’interesse del direttore sportivo Giovanni Manna per il numero uno di proprietà del Tottenham è ormai concreto. Un recente e curioso incrocio sul molo di Napoli, dove sia il dirigente che il calciatore erano in attesa di un traghetto per Capri, ha permesso ai due di dialogare a lungo sul futuro. Vicario ha manifestato una grandissima voglia di fare ritorno in Serie A dalla porta principale, desideroso di misurarsi in una piazza calorosa e ambiziosa per lottare per grandi traguardi.

L’operazione, tuttavia, presenta alcune complessità strategiche. Gli Spurs valutano il cartellino dell’ex portiere dell’Empoli intorno ai 20 milioni di euro, una cifra considerata congrua ma che richiede un’accelerazione per anticipare la fitta concorrenza della Juventus, da tempo vigile sul calciatore friulano. Più defilata l’Inter, che dopo i sondaggi esplorativi dello scorso autunno ha preferito virare su altri profili per la propria porta.

Meret e Milinkovic-Savic in uscita: il mercato del Napoli prima delle cessioni

La linea guida della società campana per l’imminente sessione estiva resta chiarissima: prima di acquistare, bisogna necessariamente cedere. Attualmente, entrambi i guardiani della porta azzurra si trovano in una posizione di profonda incertezza. Alex Meret, storico protagonista dei trionfi dell’era De Laurentiis, è legato da un solo anno di contratto residuo e valuta attentamente il proprio futuro dopo un’annata caratterizzata da troppi alti e bassi.

Ancor più complessa è la situazione di Vanja Milinkovic-Savic: prelevato la scorsa stagione per le sue doti specifiche nel palleggio, l’estremo difensore serbo non ha convinto l’ambiente e sembra già destinato a salutare Castel Volturno. Il Napoli si trova dunque davanti a un bivio di mercato: affondare subito il colpo decisivo per Vicario o attendere la partenza di uno dei due attuali portieri in rosa, con il rischio concreto di perdere il prescelto del nuovo corso tecnico.