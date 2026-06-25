Il futuro dell’ex Roma Nicolò Zaniolo resta in bilico nonostante una stagione positiva in Friuli. C’è il Milan

Dopo una stagione decisamente convincente con la maglia dell’Udinese, il futuro di Nicolò Zaniolo potrebbe tornare a essere argomento di mercato. Il club friulano ha infatti esercitato il diritto di riscatto dal Galatasaray, investendo 10 milioni di euro per assicurarsi definitivamente le prestazioni dell’attaccante.

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Il classe 1999 ha risposto sul campo con numeri importanti, mettendo a referto sei reti e sette assist, diventando uno dei protagonisti della stagione bianconera. Nonostante questo rendimento, però, il rapporto tra il giocatore e la società sarebbe attraversato da alcune tensioni legate all’aspetto contrattuale.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Zaniolo non avrebbe gradito il mancato adeguamento del proprio ingaggio, rimasto fermo a 1,8 milioni di euro netti a stagione. L’attaccante chiederebbe un aumento fino a 3 milioni annui, oppure un’estensione del contratto di ulteriori due anni, fino al 2031, con una diversa distribuzione dell’ingaggio.

Per questo motivo non è da escludere una possibile separazione già durante l’attuale sessione estiva di mercato. Tra le destinazioni più gradite al calciatore ci sarebbe il Milan, club che lo affascina da tempo e contro il quale ha brillato nella scorsa stagione. Sullo sfondo resta anche l’interesse della Lazio, anche se alcune dinamiche extracalcistiche renderebbero l’operazione particolarmente complicata.