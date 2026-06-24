Moviola Svizzera Canada, tutti gli episodi dubbi del match diretto da Ramon Abatti

Moviola Svizzera Canada: gli episodi dubbi del match, valido per la seconda giornata dei Mondiali 2026

Moviola Svizzera Canada: gli episodi dubbi del match diretto da Ramon Abatti, valido per la terza giornata dei Mondiali 2026.

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PRIMO TEMPO

Primo fallo piuttosto ingenuo di Jaquet su Ahmed, che sembrava chiuso all’angolo: lo svizzero non è però d’accordo della decisione. Al 13′ Larin è in netto fuorigioco, l’arbitro lascia scorrere l’azione e solo dopo un bel po’ di tempo viene segnalata la posizione irregolare. Gara vivace e aperta, non mancano i contrasti e conseguentemente i fischi dell’arbitrr. Al 17′ lo svizzero Manzambi viene lanciato in profondità, entra in area e sul recupero di Larin si lascia cadere, non c’è nulla di irregolare. Richiamo solo verbale per Rodriguez che atterra nettamente Buchanan, bravo nel superarlo con un controllo orientato. Dopo la pausa per dissetarsi, scontro duro tra Vargas e Johnston, Abatti ci mette un po’ a decidere di fermare il gioco. Polemica tra Akanji e Buchanan, l’interista contesta all’ex nerazzurro di essersi buttato. Al 31′ su una punizione Larin sposta palla e Xhaka lo colpisce nettamente sullo stinco perché stava già calciando: l’arbitro decide che entrambi meritano il cartellino, nessuno dei due è diffidato. Al 36′ Embolo chiede un fallo in area di rigore su una piccola trattenuta di De Fougerolles, contatto lievissimo. Gara fluida, solo 4 i minuti di recupero. Si va al riposo con un numero di falli non basso: ben 11 quelli della Svizzera, 5 del Canada.

SECONDO TEMPO

Come nel primo tempo, Manzambi cade in area di rigore senza che la spinta appaia degna di essere considerata. Fischi del pubblico perché il Canada ferma il gioco vedendo proprio il 9 svizzero a terra, lo accusano di accentuare i danni di un normale contrasto. Anche nella ripresa si conferma un andamento vivace, i frequenti cambi di punteggio producono ancor più agonismo. A 3 minuti dal 90′ giallo doveroso per Millar che trattiene Ndoye per evitare che vada via a campo aperto. Extra-time di 6 minuti, normale tenendo conto dei cambi. Si chiude con un numero non banale di falli, 32: 19 sono della Svizzera, 6 in meno per la squadra di casa.