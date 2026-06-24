Romagnoli saluta i biancocelesti dopo quattro stagioni: visite mediche imminenti e firma pronta con il club qatariota

Si chiude ufficialmente l’avventura di Alessio Romagnoli con la Lazio. Dopo settimane caratterizzate da indiscrezioni, contatti e trattative, è arrivata la svolta definitiva che sancisce la separazione tra il difensore centrale e il club biancoceleste. Il classe 1995 ha infatti raggiunto un accordo totale con l’Al-Sadd, formazione tra le più importanti del calcio qatariota.

LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, le parti hanno definito ogni aspetto dell’intesa e il trasferimento è ormai nelle battute finali. Il giocatore è atteso nelle prossime ore in Qatar, dove sosterrà le consuete visite mediche prima della firma sul nuovo contratto.

Si chiude un ciclo importante in biancoceleste

L’addio di Romagnoli mette la parola fine a un percorso durato quattro stagioni, durante le quali il centrale si è imposto come uno dei punti di riferimento della retroguardia laziale grazie a leadership, esperienza e continuità di rendimento.

La società capitolina aveva provato a trattenere il difensore anche nei mesi scorsi, considerandolo un elemento fondamentale del progetto tecnico. Tuttavia, la volontà del giocatore di affrontare una nuova esperienza professionale e di misurarsi in un contesto diverso ha avuto un peso decisivo nella scelta finale.

Per Romagnoli si aprono ora le porte di una nuova sfida all’estero, mentre la Lazio dovrà individuare il profilo giusto per raccogliere l’eredità di uno dei suoi leader difensivi degli ultimi anni.