Calciomercato
Dodo resta un nome caldo per l’Inter: i nerazzurri monitorano la situazione del brasiliano
Sondaggio approfondito del club milanese per l’esterno della Fiorentina: nessuna scelta definitiva, ma il profilo è tra quelli seguiti con attenzione
L’Inter continua a muoversi sul mercato alla ricerca di opportunità utili per rinforzare le corsie esterne e, tra i profili finiti sotto osservazione, c’è anche quello di Dodo, laterale brasiliano attualmente in forza alla Fiorentina.
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Secondo quanto rivelato da Alfredo Pedullà, il club nerazzurro avrebbe effettuato un approfondimento concreto sulla situazione del giocatore, valutandone caratteristiche tecniche, costi dell’operazione e possibili margini di sviluppo. Al momento, tuttavia, non sarebbe stata presa alcuna decisione definitiva e non esisterebbe una trattativa avanzata tra le parti.
L’esterno viola rappresenta però un profilo particolarmente apprezzato per la sua capacità di abbinare qualità offensiva, corsa e continuità di rendimento. Per questo motivo il suo nome resta inserito nella lista dei possibili obiettivi che l’Inter potrebbe prendere in considerazione nelle prossime settimane.
Non c’è soltanto il club milanese sulle tracce del brasiliano. Sempre secondo Pedullà, anche il Napoli starebbe monitorando la situazione del calciatore. In particolare, Dodo sarebbe stato individuato come una delle possibili alternative nel caso in cui non si concretizzasse l’operazione relativa a Khalaili.
Le prossime settimane potrebbero quindi risultare decisive per capire quale sarà il futuro dell’esterno della Fiorentina, con Inter e Napoli che restano alla finestra in attesa di eventuali sviluppi.
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