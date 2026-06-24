Jonathan David manda messaggio sul futuro alla Juventus: «Ho un contratto di cinque anni, voglio restare». Le parole dell’attaccante canadese

Jonathan David guarda al presente del Mondiale con il Canada, ma manda anche un segnale chiaro sul proprio futuro alla Juventus. Il centravanti canadese, atteso dalla sfida contro la Svizzera, ha parlato ai microfoni di RSI Sport a poche ore da una partita importante per il cammino della sua nazionale nella competizione.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Tra i temi affrontati, inevitabile anche il riferimento alla sua permanenza in bianconero. David ha risposto senza esitazioni, ribadendo il proprio legame contrattuale con la Juve e allontanando così eventuali dubbi sul suo futuro.

Jonathan David Juventus, le parole sulla permanenza in bianconero

Sul tema futuro, l’attaccante è stato molto netto: «Resterò alla Juventus? Sì, sì, ho un contratto di cinque anni, quindi per quanto mi riguarda sono ancora qui».

Una dichiarazione breve ma significativa, che conferma la volontà del giocatore di restare concentrato sul progetto bianconero. In questa fase, però, la priorità resta il Canada, con David impegnato a trascinare la propria nazionale in un girone complicato e ricco di insidie.

Jonathan David, il Canada e la sfida alla Svizzera

Il centravanti ha poi spiegato le differenze tra il rendimento nel club e quello in nazionale: «Bene al Mondiale? È sempre diverso quando giochi nel club o nella nazionale. Sono squadre diverse e lo stile di gioco è diverso, quindi cambia tutto».

Infine, David si è soffermato anche su Manuel Akanji, difensore della Svizzera e possibile avversario diretto nella sfida mondiale: «Akanji? È un ottimo giocatore, un ottimo difensore. Ha giocato per club davvero importanti, ha molta esperienza. Difensivamente sarà difficile da affrontare. Sappiamo che la Svizzera è una squadra con esperienza nei grandi tornei. Sarà una sfida difficile ma siamo pronti».

Parole che confermano la concentrazione del canadese: testa al Mondiale, ma futuro ancora saldamente legato alla Juventus.