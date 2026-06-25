Calciomercato
Inter, pronto il rinnovo di Dimarco: il club vuole blindare uno dei suoi leader
Nerazzurri al lavoro per prolungare il contratto dell’esterno italiano fino al 2030: Dimarco sempre più nerazzurro
L’Inter continua a programmare il proprio futuro e tra le priorità della dirigenza c’è il rinnovo contrattuale di Federico Dimarco, diventato negli ultimi anni uno dei punti di riferimento della squadra sia dal punto di vista tecnico che umano.
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Secondo quanto riferito da Nicolò Schira, il club nerazzurro starebbe preparando i primi contatti ufficiali con l’entourage del giocatore per discutere un nuovo accordo di lunga durata. L’obiettivo della società è quello di raggiungere un’intesa che permetta a Dimarco di restare a Milano almeno fino al 2030, confermando così la piena fiducia nei confronti dell’esterno della Nazionale italiana.
Nel frattempo, l’Inter avrebbe già deciso di tutelarsi attivando l’opzione presente nell’attuale contratto del calciatore. Questa clausola consentirà di estendere automaticamente la scadenza dell’accordo fino al 2028, garantendo maggiore tranquillità al club durante la trattativa per il nuovo rinnovo.
La volontà delle parti sembra essere quella di proseguire insieme ancora a lungo. Dimarco rappresenta infatti una delle colonne portanti del progetto tecnico nerazzurro e la società è determinata a blindarlo con un contratto che ne certifichi l’importanza all’interno della rosa per le prossime stagioni.