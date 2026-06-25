Mondiali 2026, il Belgio trema: la classifica virtuale delle terze e gli scenari per la qualificazione

Tutti gli scenari possibili del Belgio al Mondiale 2026, una delle favorite che finora ha deluso: qualificazione in bilico

Il nuovo formato del Mondiale a 48 squadre ha introdotto una variabile ad altissima tensione per tifosi e addetti ai lavori: la corsa ai ripescaggi. Delle dodici squadre classificate al terzo posto nei rispettivi gironi, le migliori otto staccano il pass per la fase a eliminazione diretta, mentre le quattro peggiori salutano prematuramente la competizione. E, dando uno sguardo alla classifica virtuale attuale, ci sono big che rischiano grosso, con Scozia e soprattutto Belgio che vivono ore di pura apprensione.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Belgio nella “zona rossa”

Attualmente, la classifica virtuale delle terze posiziona i Diavoli Rossi al nono posto. Questo significa che, a bocce ferme, la nazionale belga sarebbe clamorosamente una delle quattro escluse, condannata a una cocente eliminazione. Il destino del Belgio, tuttavia, è ancora legato all’ultima sfida contro la Nuova Zelanda e ai calcoli incrociati con l’altra gara del girone tra Egitto e Iran.

Le combinazioni per gli ottavi

Cosa serve al Belgio per evitare il disastro sportivo e proseguire il cammino iridato? Ecco il quadro dettagliato degli scenari possibili:

Vittoria contro la Nuova Zelanda . È la via più sicura e diretta. Con i tre punti, il Belgio si garantirebbe l’accesso matematico alla fase successiva, cancellando ogni calcolo o ansia da ripescaggio.

. È la via più sicura e diretta. Con i tre punti, il Belgio si garantirebbe l’accesso matematico alla fase successiva, cancellando ogni calcolo o ansia da ripescaggio. Pareggio e vittoria dell’Egitto . Se i belgi dovessero pareggiare contro i neozelandesi, dovranno tifare per un successo dell’Egitto contro l’Iran. In questo scenario favorevole, i Diavoli Rossi scavalcherebbero gli iraniani passando addirittura come secondi nel girone.

. Se i belgi dovessero pareggiare contro i neozelandesi, dovranno tifare per un successo dell’Egitto contro l’Iran. In questo scenario favorevole, i Diavoli Rossi scavalcherebbero gli iraniani passando addirittura come secondi nel girone. Doppio pareggio. L’incubo assoluto. Con un segno “X” in entrambe le partite del girone, il Belgio resterebbe confinato al terzo posto. A quel punto, non resterebbe che aggrapparsi alla calcolatrice, sperando di mettersi alle spalle almeno quattro nazionali degli altri raggruppamenti.

L’ancora di salvezza del Ranking FIFA

Cosa succede in caso di parità perfetta nel girone? Se punti, differenza reti e gol segnati non dovessero bastare a sbrogliare la matassa, i criteri di spareggio diventeranno una vera e propria roulette russa.

Il passaggio del turno potrebbe decidersi in base ai punti disciplinari (premiando chi ha ricevuto meno cartellini gialli e rossi) o, come ultimissima spiaggia, tramite il Ranking FIFA. In quest’ultimo e disperato scenario, il Belgio, storicamente posizionato ai vertici della classifica mondiale, si troverebbe in una botte di ferro, potendo contare su un netto vantaggio rispetto alle dirette concorrenti.