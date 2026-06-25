Lazio: Isaksen resta, ma non c’è certezza sul futuro del danese

La linea del club biancoceleste e le tentazioni di mercato per Gustav Isaksen: occhio al possibile addio alla Lazio in estate

Il mercato della Lazio si trova a un punto di svolta cruciale e uno dei nodi più intricati da sciogliere riguarda il destino di Gustav Isaksen. L’esterno danese, arrivato nella capitale con grandi aspettative, sta vivendo un’estate sospesa tra la voglia di riscatto all’ombra del Colosseo e le sirene di mercato che continuano a suonare, specialmente dall’estero. Al momento la rotta sembra tracciata verso la conferma a Formello, ma lo scenario resta un vero e proprio rebus in vista delle prossime settimane. Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport.

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La linea della società: fiducia (ma con riserva)

La dirigenza biancoceleste e lo staff tecnico non hanno intenzione di svendere un patrimonio su cui è stato fatto un investimento importante solo dodici mesi fa. L’idea predominante è quella di concedere a Isaksen una seconda stagione per mostrare quel talento cristallino che si è visto solo a sprazzi nell’anno del suo inserimento. Il giocatore esprime la forte volontà di dimostrare il proprio valore in Serie A, convinto di poter ritagliarsi uno spazio da protagonista nei nuovi schemi tattici.

Le tentazioni di mercato e l’ombra del rebus

Nonostante la tendenza attuale veda il danese restare a Roma, la sessione di trasferimenti è ancora lunga e imprevedibile. Dall’Europa (in particolare da campionati come la Premier League e l’Eredivisie) continuano ad arrivare timidi sondaggi e manifestazioni d’interesse.

La posizione della Lazio è chiara: il calciatore non è ufficialmente sul mercato, ma di fronte a un’offerta economica ritenuta irrinunciabile – e capace di generare una plusvalenza reale – le barricate alzate finora potrebbero vacillare. C’è poi da considerare l’incastro dei tasselli nel reparto offensivo: l’eventuale arrivo di nuovi innesti sugli esterni potrebbe ridurre il minutaggio del classe 2001, spingendo le parti a valutare soluzioni alternative prima del gong finale. Isaksen e la Lazio camminano insieme, ma la strada verso il futuro ha ancora molti bivi da superare.