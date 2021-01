Verona, D’Amico: «Abbiamo bisogno di rinforzare la rosa»

Tony D’Amico ha parlato prima della partita del Verona contro il Bologna

Tony D’Amico, direttore sportivo dell’Hellas Verona, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro il Bologna; in particolare, della situazione sul fronte calciomercato.

«Il mercato è complicato e difficile per tutti, ma abbiamo bisogno di rinforzare la rosa viste le tante assenze che ci stanno mandando in difficoltà soprattutto in mezzo al campo. Stiamo lavorando e cercando di individuare degli obiettivi che speriamo di riuscire a raggiungere da qui a inizio febbraio».