Verona, D’Amico: «Con Juric siamo in pieno sintonia. Su Zaccagni…»

Tony D’Amico, direttore sportivo del Verona, ha rilasciato una lunga intervista a L’Arena: queste le sue parole

Tony D’Amico, direttore sportivo del Verona, ha rilasciato una lunga intervista a L’Arena: queste le sue parole

JURIC – «Siamo sempre in sintonia. È normale che vi possano essere delle tensioni. In ritiro ad esempio avevamo solo 9 giocatori. Come fa un allenatore a non essere preoccupato. Ma era il momento, il mercato e la situazione del Covid. Poi via via, remando tutti in un’unica direzione, siamo a questi livelli. Ma non è finita bisogna non perdere di vista l’obiettivo».

SALVEZZA – «Abbiamo trenta punti d’accordo ma la quota da raggiungere è di 42. Prima ci arriviamo e meglio».

ZACCAGNI – «No, Mattia oggi è del Verona. Non so cosa accadrà nei prossimi mesi. Ma lui è un nostro calciatore».

BENASSI – «Sapevamo delle sue condizioni non ottimali e contavano di averlo per la terza o quarta di campionato. Il polpaccio però gli ha dato altri problemi. Stiamo valutando cosa fare insieme alla Fiorentina».