Verona, Dawidowicz: «Mi aspettavo 30 punti. Roma? Possiamo fare bene»

Pawel Dawidowicz, difensore dell’Hellas Verona, ha parlato al termine del match vinto contro il Napoli.

«Bella vittoria ma adesso dobbiamo pensare alle prossime gare. Anche perché sono comunque tre punti come gli altri. Il gol iniziale? Con 90’ avevamo tempo per ribaltarla e ci siamo riusciti. Dovevamo solo segnare un gol in più. La mia avventura al Verona? Mi trovo bene e lavoro bene con questa squadra. Se mi aspettavo i trenta punti nel girone d’andata? Sì. La sfida contro la Roma? Sono convinto che possiamo fare bene».