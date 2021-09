Eusebio Di Francesco, allenatore del Verona, ha parlato al termine del match perso contro il Bologna: le sue dichiarazioni

SCONFITTA – «Sono sempre i soliti discorsi. Abbiamo creato tante situazioni pericolose, ma la cosa più importante resta il risultato. Ci manca l’ultimo passaggio, non puoi creare tanto e non finalizzare. I cambi? Sono tutti ragazzi pronti per dare il meglio, certi discorsi lasciano il tempo che trovano. Questo modo di giocare del Verona mi piace, e ragiono in base alla caratteristiche dei miei giocatori».

ATTACCANTI – «Il mio desiderio è quello di migliorare linee di passaggio e attacco degli spazi per essere maggiormente concreti sotto porta. Bisogna solo allenarsi bene e mettere i calciatori nelle condizioni di sbloccarsi. Oggi è mancato il guizzo finale».

STRISCIA NEGATIVA – «È pesante, ma è giusto così. Vogliamo ribaltare questa situazione. Non siamo una squadra vuota e spenta. Io come mi sento? Voglioso di rifarmi contro la Roma».