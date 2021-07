Verona, Di Francesco: «Sensazioni positive. Kalinic? Andrà stimolato»

Eusebio Di Francesco, allenatore del Verona, ha parlato in conferenza stampa al termine dell’amichevole con il Real Vicenza

INFORTUNIO LASAGNA – «Sono dispiaciuto di non averlo per circa un mese. Era un po’ di giorni che aveva questo problema al ginocchio, si è ritenuto opportuno di doverlo operare. Continuerò a lavorare sui principi, dovrò però capire cosa fare per lavorare in un certo modo e stimolare ancora di più Kalinic a trovare una condizione ottimale».

SENSAZIONI – «Ho trovato tante cose positive, che avevo intravisto anche giocandoci contro. Come ho detto in una recente intervista, quello che mi piace che è tra di loro il primo pensiero è il noi. Su questa base potremo costruire sistemi di gioco e principi, ma questo atteggiamento è fondamentale».

HONGLA – «È un giocatore che mi è stato segnalato dalla società, l’abbiamo scelto come prospetto da portare qua. Avevamo due o tre situazioni, io e Tony abbiamo scelto lui. In questi ultimi giorni non si è allenato con la squadra, mi auguro di poterlo rivedere nella prossima gara, anche perché il suo percorso di conoscenza con noi è ancora lungo».

MONTIPO’ – «Ha avuto un problemino a fine stagione, deve ancora recuperare. Credo possa tornare disponibile nei primi giorni di agosto, per il resto daremo l’opportunità ai portieri che ci sono di poter crescere, migliorare e conoscere quello che vogliamo fare insieme».