Verona, Di Francesco: «Spero Zaccagni si ripeta, deve lavorare con umiltà»

Nel pre partita di Verona Sassuolo, Eusebio Di Francesco ha parlato di Mattia Zaccagni: ecco le sue dichiarazioni

Ai microfoni di DAZN Eusebio Di Francesco, mister del Verona, ha parlato di Mattia Zaccagni a pochi minuti dall’inizio della gara con il Sassuolo:

«Zaccagni in ritiro non era il più in forma. Negli ultimi anni ha fatto bene e spero si ripeta. La cosa più importante è essere sempre umile nel lavoro e rendersi utile ai compagni. Se poi migliorerà in fase realizzativa siamo tutti più felici».