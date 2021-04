Verona, Faraoni: «Finiamo bene il campionato. Fatto qualcosa di straordinario»

Davide Faraoni ha parlato del finale di stagione dell’Hellas Verona

Davide Faraoni, esterno destro dell’Hellas Verona, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport dove ha parlato del finale di stagione della squadra gialloblù.

CHIUDERE IN BELLEZZA – «Finire bene il campionato è quello che chiediamo a noi stessi e che merita chi ci segue. Si tratta di un aspetto personale e di squadra: la valutazione di tutto quello che abbiamo fatto tiene conto degli ultimi mesi, che restano impressi nella memoria della gente, ci si ricorda delle ultime partite. Sarebbe un peccato intaccare il tanto di bello e di straordinario abbiamo realizzato».

INTER – «Giocheremo con la squadra migliore del campionato. Lo dice la classifica e lo spiegano i numeri che hanno. Forse non si esprimerà sempre con brillantezza, ma è solida, è fortissima, ha una mentalità vincente che le è stata data dal grande lavoro che ha fatto un allenatore del livello di Conte. Concedono pochissimo e quando segnano è durissima recuperare. Ma questo Verona ha dimostrato di essere in grado di mettere in difficoltà chiunque».