Mert Cetin ha lasciato il ritiro della Turchia per dei problemi fisici

Mert Cetin, difensore dell’Hellas Verona, lascia il ritiro della Turchia per tornare in Italia. Il motivo, come riferito della Federazione turca, è da ricondurre ad alcuni problemi fisici.

Il difensore, arrivato in gialloblù dalla Roma nell’ultima finestra di mercato, ha subito una distorsione alla caviglia.