Verona Inter, Chivu: «La continuità non è mai scontata. E noi possiamo fare ancora meglio di quanto visto fino ad oggi. Su Bonny e Sucic dico che...»

Verona Inter, Chivu a pochi minuti dal match del Bentegodi ha parlato ai microfoni di Dazn. Ecco le parole del tecnico nerazzurro.

PRESTAZIONE – «La reazione non è mai scontata, come non lo è la continuità. Bisogna avere una buona prestazione anche oggi, forse aggiungere qualcosa perché sta nel nostro DNA quello di poter far meglio».

BONNY E SUCIC – «Sono bravi come lo è anche Luis Henrique, come lo sono altri giovani come Pio Esposito e lo stesso Diouf, anche se abbiamo avuto poco modo di vederlo arriverà anche il suo tempo. Ho un gruppo di giocatori fantastici che mettono tutto quello che hanno a disposizione del gruppo e continuano a credere nel nostro progetto e nel nostro sogno».