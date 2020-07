Verona Inter, i convocati di Juric: out Zaccagni, Pazzini e Borini

Ivan Juric ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per il match di questa sera contro l’Inter: ben 9 indisponibili

Ivan Juric ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per il match di questa sera contro l’Inter. Sono ben 9 gli indisponibili per gli scaligeri. Zaccagni è rimasto a casa per un’infiammazione al tendine rotuleo del ginocchio sinistro, Pazzini per un risentimento all’adduttore della coscia destra mentre Bocchetti per un’infiammazione al ginocchio destro. Out anche Borini, Dawidowicz, Salcedo, Eysseric, Udogie, Danzi.

Portieri: Silvestri, Berardi, Radunovic

Difensori: Faraoni, Lovato, Rrahmani, Gunter, Dimarco, Kumbulla, Empereur, Adjapong

Centrocampisti: Veloso, Badu, Verre, Lucas, Terracciano, Pessina, Amrabat, Lazovic

Attaccanti: Stepinski, Di Carmine