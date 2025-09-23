Verona Juve, Rocchi sicuro: «Errore grave quello che è successo al Bentegodi. Il rigore...» - Calcio News 24

Verona Juve, Rocchi ammette: «Rigore errore grave, non andava concesso»

La sfida Verona Juve torna al centro del dibattito arbitrale dopo le dichiarazioni del designatore Gianluca Rocchi, intervenuto durante la trasmissione Open VAR. Il dirigente degli arbitri ha fatto un netto mea culpa riguardo alla direzione di gara e, in particolare, al rigore assegnato al Verona, episodio che ha condizionato in modo pesante il risultato finale e la classifica della Juventus.

La partita Verona Juve è stata caratterizzata da alcuni episodi controversi, ma quello più discusso è stato senza dubbio il tocco di braccio di Joao Mario all’interno dell’area bianconera. Un contatto che ha portato al rigore trasformato dal Verona per il pareggio finale. Rocchi non ha lasciato spazio a dubbi: «La decisione non è corretta, non è calcio di rigore – ha dichiarato –. Il tocco è sul braccio, non sulla spalla, ma non punibile secondo il nostro protocollo. È stato un errore».

Una presa di posizione chiara che boccia l’operato dell’arbitro Rapuano ma, soprattutto, quello del VAR Aureliano, colpevole secondo Rocchi di aver richiamato il direttore di gara al monitor per una situazione che, a suo avviso, non richiedeva revisione. Il risultato? Un rigore che non doveva esserci e che ha cambiato volto alla partita.

Ma gli errori nella sfida Verona Juve non si sono limitati a questo. Rocchi ha sottolineato anche la mancata espulsione di Orban, che ha colpito volontariamente un avversario: «Il provvedimento corretto era il cartellino rosso. Il giocatore guarda l’avversario e lo colpisce, la decisione giusta andava presa subito in campo. I ragazzi al monitor hanno sottovalutato l’episodio». Anche in questo caso, l’analisi tecnica è impietosa.

Per la Juventus, gli errori arbitrali nella gara contro il Verona hanno avuto conseguenze gravi: due punti persi che sarebbero stati fondamentali per mantenere la vetta solitaria della classifica, ora occupata dal Napoli. Il tecnico Igor Tudor ha protestato duramente a fine gara, e le parole di Rocchi confermano che le sue ragioni erano fondate.

Il match Verona Juve diventa così un simbolo delle difficoltà arbitrali di questa stagione. L’ammissione di errore è importante, ma il danno sportivo per i bianconeri resta.