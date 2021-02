Verona Parma probabili formazioni: Juric punta su Lasagna in attacco

Verona-Parma, probabili formazioni; diversi indisponibili sia per Juric che D’Aversa per la sfida in programma questa sera al Bentegodi

Si chiude con Verona-Parma allo stadio Bentegodi, questa sera alle ore 20.45, la 22esima giornata del campionato di Serie A. Diverse indisponibilità per Juric he per la sfida di questa sera dovrà fare a meno degli infortunati Benassi, Ceccherini, Favilli e Kalinic oltre che degli squalificati Faraoni e Zaccagni. Per sopperire alle assenze il tecnico dei veneti punterà su una difesa a tre composta da Lovato, Gunter e Dawidowicz; un centrocampo a 4 con Lazovic, Tameze, Ilic e Dimarco a fare da scudo a Bessa e Barak che si aggireranno alle spalle dell’unica punta Lasagna.

Assenze pesanti anche per D’Aversa che per la gara del Bentegodi dovrà fare a meno degli infortunati Laurini, Nicolussi, Caviglia, Busi, Valenti, Inglese, Hernani e del nuovo acquisto Pellè. D’Aversa schiererà il suo Parma con il classico 4-3-3 che vedrà Sepe tra i pali, l’ex rossonero Conti in difesa sulla destra di Osorio, Gius, Pezzella e Gagliolo; centrocampo Kucka, Cyprien e Kurtic in appoggio al tridente composto dall’ex Inter Karamoh, Zirkzee e Gervinho.