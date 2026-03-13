Verona, Sammarco analizza in conferenza: «Recuperiamo Lirola, poi la squadra dovrebbe essere la stessa »

La vittoria ottenuta al Dall’Ara ha riaperto uno spiraglio nelle speranze di salvezza del Verona, che ora è chiamato a confermarsi anche davanti al proprio pubblico. Domenica alle 12.30 la squadra di Paolo Sammarco ospiterà il Genoa di Daniele De Rossi, reduce dal successo casalingo contro la Roma. Per i gialloblù si tratta di un appuntamento cruciale per continuare ad alimentare le residue possibilità di evitare la retrocessione. In vista della sfida, Sammarco ha aperto l’antivigilia presentandosi in conferenza stampa.

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PAROLE – «Recuperiamo Lirola, per il resto la squadra dovrebbe essere la stessa delle scorse settimane. Gli altri torneranno ad allenarsi la prossima settimana, se tutto procede come previsto. Edmundsson e Bowie si sono integrati benissimo all’interno della squadra: sono due lottatori che aiutano tanto il gruppo. Stanno lavorando con impegno e sono due innesti importanti. Orban e Bowie giocano con grande intelligenza tattica e si muovono l’uno per l’altro. Mi aspetto molto anche da Sarr, che ha già mostrato ottime prestazioni nonostante gli sia stato annullato un gol. Anche Mosquera può darci un contributo importante»

SINGOLI – «Belghali è migliorato a livello fisico e ha fatto una settimana di allenamenti importanti. È un giocatore unico nel Verona: la sua velocità e la tecnica non ha eguali nella squadra. Siamo soddisfatti anche delle prestazioni di Oyegoke in queste ultime partite. Ha tanta voglia di migliorare e imparare. Valuteremo la scelta migliore, ma entrambi i giocatori sono pronti a dare il loro contributo. Difesa? Mi piace come Edmundsson interpreta il ruolo di difensore centrale, perché riesce a mantenere la squadra compatta. Nelsson, schierato da terzo di destra, ha fatto molto bene. Considerando anche le caratteristiche degli avversari, penso che continueremo a schierarci in questo modo».