Verona, problemi per la Juve: due assenze per Zaffaroni

Le ultime sull’Hellas Verona di Marco Zaffaroni in vista della sfida di Serie A sul campo della Juventus. I dettagli

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de L’Arena, Marco Zaffaroni dovrà far fronte a diverse assenze in vista della gara in programma sabato contro la Juventus.

Il Verona non potrà infatti contare su Lazovic e Djuric che resteranno con tutta probabilità fuori per infortunio. Ancora in dubbio invece Ngonge e Verdi. Per affrontare l’emergenza in attacco, Zaffaroni potrebbe schierare dal primo minuto Gaich.