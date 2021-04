Verona, Salcedo: «Fiorentina? Perso per episodi sfavorevoli»

Eddie Salcedo ha parlato ai canali ufficiali del Verona dopo la sconfitta contro la Fiorentina. L’attaccante non dimentica la Sampdoria: le sue dichiarazioni

Eddie Salcedo ha commentato la sconfitta del Verona contro la Fiorentina. Ai canali ufficiali della società gialloblù ha parlato anche delle ultime gare, compresa quella con la Sampdoria. Le sue dichiarazioni.

«Dispiace molto, perché abbiamo giocato una grande partita e purtroppo siamo stati poco fortunati in alcune situazioni. Sicuramente avremmo meritato di più, anche oggi. Secondo me hanno fatto la differenza alcuni episodi sfortunati, dobbiamo lavorare ed essere concentrati per ripartire già dalla prossima gara. Stiamo facendo una stagione importante e abbiamo giocato buone partite anche nell’ultimo periodo, purtroppo abbiamo perso dei punti per colpa di alcuni episodi, ma dobbiamo continuare a lavorare giorno per giorno come abbiamo sempre fatto: i risultati torneranno a sorriderci».

CONTINUA A LEGGERE SU SAMPNEWS24