Verona in silenzio stampa dopo la sconfitta contro il Parma: il motivo che ha scatenato la furia degli scaligeri. Cosa è successo!

Verona in silenzio stampa in seguito alla sconfitta contro il Parma: cosa è successo al Tardini, il motivo dietro alla decisione degli scaligeri

Il weekend di Serie A continua a essere infiammato dalle polemiche arbitrali. Dopo il vespaio sollevato dall’espulsione di Kalulu nel Derby d’Italia tra Inter e Juventus, il clima si fa rovente anche in coda alla classifica. Al termine della sfida del Tardini, persa rocambolescamente per 2-1 contro il Parma, l’Hellas Verona ha deciso di imporsi il silenzio stampa totale.

Nessun tesserato si è presentato ai microfoni delle tv o in sala stampa: una scelta drastica, maturata dalla dirigenza gialloblù per manifestare il proprio dissenso verso la direzione di gara del signor Luca Pairetto, finito nell’occhio del ciclone per un episodio avvenuto nelle primissime battute del match.

L’episodio chiave: Orban cacciato all’11’

A far traboccare il vaso della pazienza veronese è stata l’espulsione diretta comminata a Gift Orban dopo appena undici minuti di gioco. L’attaccante nigeriano si è visto sventolare il cartellino rosso in faccia per presunte proteste eccessive successive al fischio di un fallo su Enrico Delprato. La decisione, apparsa severissima, ha costretto la squadra ospite a disputare oltre ottanta minuti in inferiorità numerica, condizionando irrimediabilmente il piano partita.

Cuore e beffa: dal pari di Harroui al ko nel recupero

Nonostante l’uomo in meno, il Verona ha gettato il cuore oltre l’ostacolo. Al 43′ del primo tempo, gli scaligeri erano riusciti a raddrizzare la gara grazie ad Abdou Harroui, freddo nel trasformare il rigore dell’1-1. La resistenza eroica dell’Hellas, però, si è infranta nel modo più crudele. In pieno recupero, al minuto 93, è arrivata la doccia gelata: Marco Pellegrino ha trovato la zampata decisiva che ha regalato i tre punti al Parma. Un finale amaro che, sommato alla gestione arbitrale contestata, ha portato il club veneto a chiudersi in un silenzio assordante, lasciando che fosse l’assenza di dichiarazioni a fare rumore.