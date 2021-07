Verona, Silvestri ora può restare: contatti per il rinnovo

Marco Silvestri potrebbe rinnovare con il Verona: il contratto del portiere andrà in scadenza il 30 giugno 2022

Da partente certo a perno per il futuro. Può riassumersi così la parabola di Marco Silvestri, che nelle ultime settimane è stato prima nel mirino dell’Inter e poi contattato da Verona per il rinnovo del contratto.

Come riportato da L’Arena, vista la scadenza fissata al 30 giugno 2022 il club gialloblù non vuole correre il rischio di perdere a zero il portiere.