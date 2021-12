L’allenatore del Verona Tudor ha parlato delle condizioni di Antonin Barak

Igor Tudor, allenatore del Verona, in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Atalanta ha parlato anche delle condizioni di Antonin Barak.

INFORTUNI – «Magnani sta bene, Barak si è allenato in maniera normale, Sutalo è in crescita e Ceccherini sta bene. Hongla non credo sarà in panchina».

