Verona, Zanetti: «Peccato per il risultato. Secondo me abbiamo sbagliato sotto un grande aspetto» - Calcio News 24

Verona, Zanetti analizza la sconfitta con il Como: «Occasioni sprecate e poca concretezza»

Il tecnico del Verona, Paolo Zanetti, ha commentato in conferenza stampa la sconfitta subita contro il Como di Cesc Fabregas, una gara in cui i gialloblù hanno creato molto ma non sono riusciti a concretizzare le tante occasioni avute. L’allenatore del Verona si è mostrato lucido e autocritico, sottolineando la necessità di maggiore precisione sotto porta e di attenzione nei momenti chiave.

Zanetti ha aperto il suo intervento con un’analisi schietta: «Le occasioni per fare gol le abbiamo avute anche stasera. Il Como è una grande squadra e non dobbiamo dimenticarlo, ma dopo aver visto i numeri e le situazioni create, non riuscire a sfruttarle lascia grande amarezza. Abbiamo preso due gol evitabili, su cross morbidi, con la squadra schierata. Siamo stati leggeri nelle marcature. Abbiamo costruito più occasioni nitide di loro, ma non siamo stati concreti».

L’allenatore del Verona, Zanetti, ha poi evidenziato la difficoltà di fare risultato in trasferta contro squadre in forma come il Como, ma ha ribadito che il vero problema resta la poca efficacia sotto porta: «Fare punti qui è complicato di per sé, ma dobbiamo migliorare nella finalizzazione. La differenza, oggi come in altre partite, sta nei gol fatti».

Guardando al futuro, Zanetti ha già messo nel mirino la prossima sfida di campionato contro l’Inter: «Non dobbiamo perdere fiducia. L’Inter è una squadra fortissima, ma questa è la Serie A. Avremmo dovuto vincere alcune partite che invece ci sono sfuggite, e questo ci ha messo in una posizione complicata in classifica. Però la squadra dà tutto, ha l’atteggiamento giusto e crea occasioni contro chiunque. Dobbiamo solo essere più cinici».

Soffermandosi sui gol subiti, Zanetti ha analizzato nel dettaglio le situazioni difensive: «Sul primo gol Valentini è scivolato, è stata un’azione semplice da evitare. Anche sul secondo dovevamo essere più reattivi. Peccato, perché Kotchap ha disputato una buona gara e nel complesso abbiamo tenuto testa a una squadra che per possesso palla è tra le migliori».

Infine, Zanetti ha voluto ringraziare i suoi uomini per la disponibilità e l’impegno: «Serdar ha giocato nonostante un problema all’adduttore, dimostrando grande spirito. Abbiamo sofferto un po’ in mezzo al campo contro giocatori di qualità, ma la differenza l’hanno fatta i gol. Meritavamo di più, ma serve maggiore freddezza nei momenti decisivi».

Conclude così Paolo Zanetti, deciso a ripartire con il suo Verona già dalla prossima sfida, consapevole che il lavoro e la determinazione restano le basi per risalire in classifica.

LEGGI LE ULTIMISSIME DELLA SERIE A