Verona, Zanzi sicuro: «Nessun sconforto nonostante la situazione delicata. Ecco la situazione attuale!» - Calcio News 24

Verona, il presidente Zanzi: “Nessuno sconforto nella squadra, c’è fiducia e unità”

Il Verona vive un momento delicato ma carico di determinazione. Dopo l’ultimo pareggio in campionato, il presidente esecutivo Italo Zanzi ha parlato in conferenza stampa, chiarendo la situazione della squadra e il clima all’interno dello spogliatoio.

«Sono consapevole che la classifica non è quella che desideriamo – ha dichiarato Zanzi – ma non vedo sconforto. C’è fiducia, voglia di lavorare e un gruppo unito». Parole che vogliono trasmettere serenità all’ambiente Verona, in un periodo in cui i risultati non hanno pienamente rispecchiato gli sforzi fatti sul campo.

Il presidente ha poi analizzato la prestazione della squadra nell’ultima gara: «Non era semplice affrontare una squadra in forma come il Lecce. Abbiamo sofferto, ma abbiamo anche dimostrato carattere e compattezza. Il Verona ha retto bene e ha mantenuto la concentrazione fino alla fine».

Uno dei punti chiave del discorso di Zanzi riguarda la mentalità: «La realtà la conosciamo bene – ha ribadito – ma nello spogliatoio c’è positività. I ragazzi sono consapevoli delle difficoltà e allo stesso tempo convinti di poter reagire. Non esiste spazio per la rassegnazione».

Sulla situazione di classifica, il presidente ha sottolineato che la squadra ha ancora ampi margini di crescita: «Sappiamo che ci mancano dei punti, ma siamo certi che arriveranno. Ci sono partite in cui avremmo meritato di più, ma il campionato è lungo e il Verona ha tutte le qualità per risalire».

Zanzi ha poi parlato anche del futuro del club, mostrando una visione di lungo periodo: «Stiamo lavorando su diversi fronti, non solo sportivi. È in corso un investimento importante per lo studio di fattibilità del nuovo stadio. Il Verona guarda avanti, con l’obiettivo di costruire basi solide per gli anni a venire».

In chiusura, il presidente ha voluto lanciare un messaggio a tifosi e giocatori: «Chiedo a tutti di continuare a credere in questa squadra. Ci sono momenti difficili in ogni stagione, ma la forza del Verona è sempre stata la coesione. Insieme possiamo superare tutto».

Tra ambizione, realismo e fiducia, le parole di Zanzi delineano un Verona che non si arrende e che, con spirito di squadra e lavoro, punta a ritrovare la serenità dei giorni migliori.

(Fonte: conferenza stampa)