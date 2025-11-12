Verona, Zanzi sicuro: «Nessun sconforto nonostante la situazione delicata. Ecco la situazione attuale!» - Calcio News 24

Hellas Verona News
Il Verona vive un momento delicato ma carico di determinazione. Dopo l’ultimo pareggio in campionato, il presidente esecutivo Italo Zanzi ha parlato in conferenza stampa, chiarendo la situazione della squadra e il clima all’interno dello spogliatoio.
«Sono consapevole che la classifica non è quella che desideriamo – ha dichiarato Zanzi – ma non vedo sconforto. C’è fiducia, voglia di lavorare e un gruppo unito». Parole che vogliono trasmettere serenità all’ambiente Verona, in un periodo in cui i risultati non hanno pienamente rispecchiato gli sforzi fatti sul campo.
Il presidente ha poi analizzato la prestazione della squadra nell’ultima gara: «Non era semplice affrontare una squadra in forma come il Lecce. Abbiamo sofferto, ma abbiamo anche dimostrato carattere e compattezza. Il Verona ha retto bene e ha mantenuto la concentrazione fino alla fine».
Uno dei punti chiave del discorso di Zanzi riguarda la mentalità: «La realtà la conosciamo bene – ha ribadito – ma nello spogliatoio c’è positività. I ragazzi sono consapevoli delle difficoltà e allo stesso tempo convinti di poter reagire. Non esiste spazio per la rassegnazione».
Sulla situazione di classifica, il presidente ha sottolineato che la squadra ha ancora ampi margini di crescita: «Sappiamo che ci mancano dei punti, ma siamo certi che arriveranno. Ci sono partite in cui avremmo meritato di più, ma il campionato è lungo e il Verona ha tutte le qualità per risalire».
Zanzi ha poi parlato anche del futuro del club, mostrando una visione di lungo periodo: «Stiamo lavorando su diversi fronti, non solo sportivi. È in corso un investimento importante per lo studio di fattibilità del nuovo stadio. Il Verona guarda avanti, con l’obiettivo di costruire basi solide per gli anni a venire».
In chiusura, il presidente ha voluto lanciare un messaggio a tifosi e giocatori: «Chiedo a tutti di continuare a credere in questa squadra. Ci sono momenti difficili in ogni stagione, ma la forza del Verona è sempre stata la coesione. Insieme possiamo superare tutto».
Tra ambizione, realismo e fiducia, le parole di Zanzi delineano un Verona che non si arrende e che, con spirito di squadra e lavoro, punta a ritrovare la serenità dei giorni migliori.
(Fonte: conferenza stampa)
