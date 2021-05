Verre vuole prendersi la Sampdoria: lo scenario per il futuro

Calciomercato Sampdoria: Verre entra bene con l’Inter, prima della disfatta. Il finale di campionato può essere fondamentale per il futuro

Nella pesante sconfitta della Sampdoria contro l’Inter sono pochi i blucerchiati che riescono a salvarsi da un giudizio negativo. I ragazzi di Claudio Ranieri non sono, in sostanza, mai stati in partita. Valerio Verre, uno dei quattro cambi dell’intervallo, è entrato determinato ma non è bastato. Il finale di stagione può decidere il suo futuro.

Verre ha rinnovato il contratto fino al 2025 ma il suo destino a Genova può dipendere da più fattori. Il trequartista ha alternato gare di livello a prestazioni sottotono ma per lui non è stato facile emergere, viste le poche volte nelle quali Ranieri gli ha dato continuità. Inoltre il tecnico gli ha spesso chiesto sacrifici in fase di non possesso e potrebbe decidere, se dovesse rimanere sulla panchina blucerchiata, di confermarlo per la prossima stagione. Nelle ultime partite, dunque, l’8 blucerchiato si gioca tanto.