Verso Como Cagliari, i convocati di Fabregas. Due assenti: oltre a Sergi Roberto anche un ex della sfida

Verso Como Cagliari, i convocati di Fabregas. Due assenti: Sergi Roberto e Dossena, ex della sfida

Cesc Fabregas, tecnico del Como, ha diramato l’elenco dei convocati per la sfida di campionato contro il Cagliari, per la 36a giornata di Serie A. Restano fuori dalla lista gli infortunati Sergi Roberto e Dossena, quest’ultimo ex della sfida.

Questo l’elenco completo:

Portieri: Bolchini, Vigorito, Reina, Butez

Difensori: Kempf, Goldaniga, Iovine, Jack, Moreno, Smolcic, Vojvoda, Valle, Can der Brempt

Centrocampisti: Strefezza, Dele Alli, Perrone, Engelhardt, Braunoder, De Cunha, Paz, Caqueret

Attaccanti: Gabrielloni, Cutrone, Douvikas, Fadera, Ikone, Azon