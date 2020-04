Mareco: «Guardiola già al Brescia dava ordini in campo»

Victor Hugo Mareco ha giocato nove anni al Brescia: nella sua prima stagione è stato anche compagno di Pep Guardiola

Victor Hugo Mareco ha raccontato ai nostri microfoni la sua esperienza al Brescia. Durante il suo primo anno è stato compagno di squadra anche di Pep Guardiola, nel 2001/2002.

GUARDIOLA – «Lui era molto serio da questo punto di vista. Io credo che già quando ha iniziato a giocare al Barcellona vedeva il calcio in maniera diversa dagli altri, non sbagliava mai un passaggio. Era sempre ben messo in campo, studiava tutto e dava direttive agli altri giocatori: era un allenatore in campo. Avere quei campioni in squadra faceva sembrare tutto più facile».