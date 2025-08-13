Victor Narro Sampdoria, si presenta lo spagnolo: «Felice di essere qui, ecco cinque curiosità su di me»

Victor Narro Sampdoria, le prime parole in blucerchiato del rinforzo preso quest’oggi dalla squadra ligure

La Sampdoria annuncia un nuovo volto per il reparto offensivo: si tratta di Victor Narro, attaccante spagnolo proveniente dal Club Gimnàstic de Tarragona. L’operazione, a titolo definitivo, sancisce l’arrivo del classe 1999 a Genova, con un contratto lungo che lo legherà al club blucerchiato fino al 30 giugno 2028. L’acquisto è pensato per rafforzare l’attacco con un giovane talento dalle prospettive interessanti, pronto a mettersi in gioco nel campionato italiano.

Le prime parole ai tifosi

Appena completata la firma, Narro ha voluto rivolgere un messaggio diretto ai tifosi della Sampdoria, manifestando entusiasmo e voglia di contribuire al progetto della squadra. “Sono molto felice di essere qui – ha dichiarato – e darò il massimo per onorare i colori del club. Non vedo l’ora di integrarmi con il gruppo e aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi stagionali”. La sua presentazione trasmette subito motivazione e determinazione, elementi chiave per affrontare una nuova avventura in Serie B con la maglia blucerchiata.

Cinque curiosità su Victor Narro

Per far conoscere meglio la sua personalità, Narro ha svelato alcuni dettagli inediti della sua vita dentro e fuori dal campo:

In campo è soprannominato Viti, un appellativo che lo accompagna fin dagli esordi. Ha un rituale particolare: indossare le stesse mutande in ogni partita. La sua esultanza è sempre a forma di cuore, simbolo di passione e affetto per la squadra. Tra i piatti italiani preferiti spiccano le trofie al pesto, autentico omaggio alla tradizione ligure. Oltre al calcio, Narro ama seguire il tennis, uno dei suoi sport preferiti.

Con queste dichiarazioni, Narro si presenta come un giocatore non solo motivato e talentuoso, ma anche pronto a creare un legame speciale con i tifosi. La Sampdoria punta su di lui per dare freschezza e qualità all’attacco, con l’obiettivo di rendere la stagione 2025-2026 competitiva e ricca di soddisfazioni.