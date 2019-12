Vidal Barcellona, arriva la risposta del club spagnolo al cileno

Vidal Barcellona, arriva la risposta del club blaugrana alla richiesta di pagamento da parte del cileno. Ecco le nota dei catalani

Negli ultimi giorni tiene banco la diatriba tra Arturo Vidal e il Barcellona, col cileno che ha accusato il club di non aver ricevuto determinati pagamenti riguardanti dei bonus. Il Mundo Deportivo riporta la risposta dei blaugrana al calciatore. Rimarcata una cattiva interpretazione della clausole presenti nel contatto.

«Gli atti propri del signor Vidal dimostrano di aver accettato pacificamente il pagamento come concordato dalle parti, e solo ora, per ragioni che non conosciamo e che potrebbero spiegare il contesto di cui sopra, quell’interesse appare all’improvviso», comunica il club catalano.