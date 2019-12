Vidal Inter, il cileno ha detto sì: il Barça in pressing per Lautaro e Sensi

L’Inter continua a lavorare a ritmi serrati per Arturo Vidal: il cileno ha detto sì alla proposta di spalmare il contratto fino al 2022

L’Inter ha in tasca il sì di Vidal. La Gazzetta dello Sport è sicura che il cileno abbia accettato la proposta nerazzurra di un contratto fino al 2022 con la possibilità di spalmare l’ingaggio nei prossimi 18 mesi.

Manca però l’accordo tra i club. Se l’Inter non va oltre un prestito con riscatto per un totale di 12 milioni di euro, il Barcellona non scende sotto quota 20 milioni e chiede un riscatto automatico, non legato a determinati parametri. Come riporta la Rosea, i catalani sono seriamente interessati a Stefano Sensi e al solito Lautaro Martinez. Chissà se i nerazzurri non sfrutteranno una di queste carte per arrivare ad Arturo.