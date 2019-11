Vidal Inter, l’apertura del cileno: «Ecco cosa farò a gennaio»

Vidal Inter, l’apertura del centrocampista cileno ad un’avventura lontano da Barcellona: «Ecco cosa farò a gennaio»

Vidal strizza l’occhio all’Inter. O comunque, in senso più ampio, ad un’avventura lontano da Barcellona. Dove il cileno si trova bene, ma dove teme di non sentirsi più importante.

E così, ai microfoni di TV3, il centrocampista ex Juve e Bayern ha aperto alla possibilità di un trasferimento a gennaio. «Mi piacerebbe restare in blaugrana per sempre, ma devo essere obiettivo e pensare giorno dopo giorno. Se a dicembre o a fine stagione capirò di non essere più importante, dovrò trovare un’altra soluzione».