Il Guerriero Arturo Vidal ha parlato ai cronisti presenti in aeroporto dopo il suo arrivo a Santiago del Cile

Atterrato ieri a Santiago del Cile per rispondere alla convocazione di Martin Lasarte, ct della Roja, Arturo Vidal ha risposto alle curiosità dei cronisti presenti che lo attendevano fuori dall’aeroporto.

«Non ci sono stati problemi con l’Inter, per questo sono qui. Non vedo l’ora e spero di fare del mio meglio per ottenere il maggior numero di punti. Non ho parlato con il resto dei giocatori convocati, solo con Alexis. È un po’ triste, ma si è ripreso, che è la cosa importante».